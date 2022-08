Ernestina Pais contó el verdadero motivo por el que llora al hablar de su hermana Federica

No pudo contener las lágrimas, que brotaron de sus poros e inundaron sus pupilas. Ernestina Pais vivió un momento muy delicado en la pantalla, cuando se quebró al referirse a su hermana Federica en el piso de LAM. Y ahora detalló el origen de esas sollozo.

La ex conductora de Caiga quien caiga aceptó la propuesta de Ángel de Brito y visitó el living del ciclo de América, para oficiar como angelita invitada. En ese contexto, la periodista lloró ante la consulta de cómo estaba la relación con su hermana.

Tras la consulta del conductor, Ernestina intentó hablar con la voz entrecortada y expresó: “Para mí es raro que me pregunten ‘¿cómo te llevás?’. Hicimos un programa juntas. Sí siento que una tragedia en una familia, como es la desaparición de un padre, claramente a veces te pone en diferentes lugares de como reaccionás ante esa tragedia”.

Todo un episodio conmovedor, que activó múltiples interpretaciones, con un arco que deambulaba entre una tirantez de hermanas hasta un recuerdo de una época muy dura de la infancia, de la niñez de ambas. Al aire no se terminó de comprender fidedignamente el origen de las lágrimas.

Por eso, Pais decidió ampliar y saltó a su Instagram para compartir un texto más extenso, en el que transitó por diversos argumentos de su emoción, de los puntos que tocaron sus fibras para llorar delante de las cámaras en LAM, la semana pasada.

“Yo creo que estaban más asombrados por descubrir que soy sensible, cosa que no se a ustedes, pero a mí en pandemia me empezó a pasar mucho de dejar salir los sentimientos y estar un poco más libre, de mostrarme cómo soy”, escribió en su perfil digital.

En cuanto al lazo con Federica, la comunicador agregó: “Llorar no es necesariamente malo, yo me emocioné porque se me vino toda mi infancia a la cabeza. Las relaciones son complejas, nunca son ni blancas ni negras, y lo que yo sentí fue nostalgia y emoción por esas niñas que transitaron una historia difícil. Eso fue lo que a mí me conmovió".

Hasta que finalmente puso todo en palabras y explicó la razón de su congoja en LAM: “No fue ni el enojo, ni nada, fue la emoción. Y me parece que una de las cosas más hermosas que podemos tener es poder todavía emocionarnos”.