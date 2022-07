Alex Caniggia reveló que hará con los 10 millones de pesos que ganó en El Hotel de los Famosos

El hotel de los famosos (El Trece) tuvo anoche su vibrante final. Este lunes, Alex Caniggia y Martín Salwe se enfrentaron en la tan temida H, donde finalmente el mediático se terminó consagrando campeón.

Como era de esperarse, la competencia estuvo muy pareja. Sin embargo, el que dominó fue Alex, quien demostró tener una mejor condición a pesar de los problemas físicos que sufrió en los últimos programas.

En este contexto, el mediático fue invitado al piso de Socios del espectáculo (El Trece). "¿Qué me motivaba? Me gusta ganar, además de los 10 palos, en mi mente yo quería ganar toda la competencia", arrancó diciendo Alex en lo que fue su primera entrevista tras culminar el reality.

Sobre lo que el programa le dejó, expresó: "De acá me llevé dos cosas, el amor de Carlita -el apodo que le puso a su novia, Melody Luz-, te amo amore mío. Y los 10 palos, que los tengo que cambiar rápido porque no valen nada. ¿Qué te comprás con esa plata? Hay que gastarla toda".

Entonces, el hermano de Charlotte, contó qué hará con el dinero: "En unos días me voy a Marbella a ver a mi mamá, me la llevo a Melody", reveló y aseguró que con Mariana Nannis hacen videollamadas seguido.

"Es la primera vez que me enamoré, ella tiene cosas que las demás no tienen. Es el amor de mi vida, no me importa lo que digan. Estoy re enganchado", dijo.

Finalmente, habló de su padre, Claudio Paul Caniggia, con quien se encuentra peleado desde hace unos años. "Puede ser que llegue a darme un abrazo con mi papá, soy otra persona, el reality me cambió. Puede ser una charla, si se da, se da. Yo no buscaría el momento, para nada, se tiene que dar de ambas partes", aclaró. Sin embargo, Alex tuvo palabras cariñosas al referirse al ex futbolista: "Gracias a él sé tres idiomas, como todo buen padre agradezco lo que me dio. No está en mis planes amigarme con mi viejo, si pasa, está bien pero no es algo que planeo".