Aseguran que Verónica Lozano le hizo un humillante desplante a Susana Giménez

El regreso de Susana Giménez al teatro tras subir a escena con la obra Piel de Judas en Uruguay captó la atención de varios medios. Sin embargo, llamó la atención que Verónica Lozano no hiciera ninguna mención al asunto, sobre todo teniendo en cuenta que ambas son figuras de Telefe.

En el programa A la Tarde (América) explicaron cuál sería el motivo de la omisión de Verónica Lozano a Susana Giménez. Es más, llegaron a asegurar que la conductora le hizo un humilllante desplante a la diva.

Desde Punta del Este, Gustavo Descalzi detalló que para Lozano el debut teatral de Susana en el vecino país no tiene importancia, y el cronista explicó que desde la producción de la obra invitaron a Telefe y hasta a Lorna, la fan número uno de la legendaria estrella para asistir al estreno.

“Un productor importante de Telefe dijo que era indispensable, como estaban todos hablando, mandar una cámara para cubrirlo. La señora dicen por ahí que dijo que no y que iba a hacer ‘la historia del hombre que inventó el cuerito de la canilla’ hoy, mañana y pasado. Y otro tema que también parece que es importante que es el inflador”, ilustró Descalzi en alusión al ninguneo de Verónica Lozano a Susana Giménez.

Finalmente, el periodista remató con ironía: “Así que imagínese la cara de este productor cuando desde arriba lo llamaron y le preguntaron dónde estaba el móvil en vivo. Estaba Lorna en todos los medios y el de ellos no. La señora, no sé si decir por lo bueno o por lozano dijo que no”.

Por otro lado, hace unos días Jorge Rial comentó que Telefe "metió en el placard a Susana". Con su habitual tono crítico, el conductor sentenció: "Te están cagando, Susana", le advirtió. "No tiene aire. Telefe no se vuelve loco por ella. No hay lugar en la grilla y tampoco hay lugar para el despliegue que hacía Susana".