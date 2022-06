La dolorosa frase de El Polaco en medio de su separación de Barby Silenzi

El Polaco habló de su crisis de pareja con Barby Silenzi y, si bien aseguró que no están separados y que sólo se trata de un mal momento, los rumores indican que la relación estaría rota.



Los rumores de ruptura datan desde hace tiempo y no es la primera vez que el cantante de cumbia se refiere a la crisis por la que están atravesando. No obstante, en diálogo con La Once Diez, el músico fue muy claro sobre la relación.



“Podría decirse que es una crisis, sí. Yo creo que estamos distanciados, no estamos separados”, comentó el cantante en Agarrate Catalina.





“¿Cómo hacés para llevarte bien con tus ex?”, le preguntó Catalina Dlugi. “Tengo muy buena relación con todas las mamás de mis nenas, la verdad que todo muy bien. Las charlas siempre con mis ex son muy lindas, me gusta mucho hablar”, contestó.



Sobre su fama de mujeriego, El Polaco aclaró: “Es parte del juego, es lo que la gente piensa. La verdad que normal, como cualquier ser humano”.



Por otra parte, en Socios del Espectáculo tienen otra versión: aseguran que la crisis es tan fuerte que estarían al borde de la separación, aunque él lo niegue.





“El Polaco no está conviviendo hoy por hoy con Barby Silenzi”, aseguró Adrián Pallares en el programa que conduje junto a Rodrigo Lussich en El Trece.



Otro de los medios que intentó ponerle claridad al asunto fue el sitio PrimiciasYa, pero, según indicaron, El Polaco estaba muy enojado por los comentarios y versiones, por lo que prefirió no decir nada.