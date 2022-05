Los espectáculos recomendados de MDZ para este fin de semana

En esta nota, MDZ te recomienda los espectáculos más destacados de este fin de semana en Mendoza. Pasen y elijan su plan para este fin de semana. Muy buenas propuestas de teatro, música y cine en las más variadas salas y espacios culturales de la provincia.

Teatro

Algunos días sueltos de noviembre

Comedia dramática escrita por Sergio Martínez que habla sobre los vínculos. Por medio de diálogos simples pero resonantes, la obra interpela al espectador y lo hace replantearse y revalorizar aquellas relaciones más definitorias en la vida de los seres humanos: las familiares.

Viernes 27, 22:00, Teatro Las Sillas (Chile 1754, Ciudad). Entradas en boletería de la sala.

Estoy esperando que pare de llover

Nicolás Nime dirige esta obra escrita por la joven actriz mendocina Mariana Calvera López. Gira entorno a una mujer que abre las puertas de su casa y, entre mate y mate, habla de un amor del pasado y de aquellos fantasmas que todavía conviven con ella. "¿Qué es el amor? ¿Es atracción, es dolor, es una semilla o es una flor?", se pregunta. Como una trenza, los hilos de la historia se irán desarmando mientras la protagonista espera que pare de llover.

Sábado 28, 21:30, Sala Cajamarca - Espacio Marabunta (España 1767, Ciudad). Entradas al 261 556-5026. Repite: sábado 4 y 11 de junio, misma hora y lugar.

Estoy esperando que pare de llover / Foto: Melisa Fozzatti

Ligero de equipaje

Adrián Sorrentino festeja en escena sus cinco décadas de vida con el estreno de su unipersonal más personal. Fiel a su estilo, presenta nuevos monólogos, brillantes vestuarios, toques de tap y una selección de canciones de su mundo privado. Además, en este especial viaje a su corazón, el Rey del café concert mendocino contará con la presencia de la pareja de bailarines Leticia y Gabriel, quienes se han consagrado seis veces campeones del mundo de Bachata Cabaret.

Sábado 28, 21:00, Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Entradas en EntradaWeb. Ligero de equipaje / Foto: María José Navarro Sardá

Los Garambolinis

Espectáculo clown, para toda la familia, creado y dirigido por Víctor Di Nasso. Lleva al espectador de paseo por los momentos claves de una divertida familia italiana, con sus encuentros y desencuentros, con sus alegrías, tristezas y con su particular visión del mundo.

Domingo 29, 20:00, Teatro Gladys Ravalle (Almirante Brown 755, Godoy Cruz). Entradas en boletería de la sala. Los Garambolinis

Música

Amy & friends: Soul Music Night

Amy Rod presenta su nuevo espectáculo. Un viaje en el tiempo para disfrutar de las grandes canciones que dejó la inmortal Amy Winehouse. Una noche colmada de jazz, blues y soul bajo la gran interpretación de esta gran banda mendocina conformada por

AMY ROD está formada por Alina Rodríguez (voz), Belén Larroule (guitarra), Gerardo Lucero (bajo), Facundo Pelaitai (teclados), Rodrigo Cáceres (saxo), Pablo Conalbi (batería), Iñaki de la Rosa (saxo), Aluhé Dume (coros) y Keila Faur (coros).

Ademas, el show tiene como invitadas a Lorena Miranda (Sparkling Big Band) que iniciará la noche con un set de canciones de Etta James. Luego, se sumará al escenario Arita Rodríguez (Eclipse y Kashimir) que le pondrá la voz a clásicos de Aretha Franklin, una de las más grandes exponentes del soul.

Viernes 27, 21 hs, en Teatro Mendoza (San Juan 1427, ciudad). Las entradas se pueden conseguir por Entradaweb. Alina Rodríguez, voz líder de Amy Rod.

Sesiones Laurel: ciclo de bandas tributo

Es propio de la escena mendocina contar con un nutrido número de excelentes músicos y bandas, dentro de este universo, las bandas tributo no son la excepción. Es por eso que la productora Laurel convocó a las mejores bandas de este estilo de la provincia, grupos que homenajean a la perfección a las bandas más icónicas del rock y el pop mundial.

Este fin de semana se estarán presentado Rockset (tributo a Roxette). Un show pensado para hacer revivir al público todos los hits de este dúo sueco de pop-rock formado por la cantante Marie Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle. Todos los éxitos que se podrán escuchar son las versiones realizadas en vivo por la banda en las giras “Travelling the World” y “Live in Sydney”.

Viernes 27, a las 21 hs, en Foxy Live Bar (Av. San Martín 2289, Ciudad). Entradas a la venta por EntradaWeb. Rockset.

El Gordo Cañón y la Poxiband

Focalizados en la nuevas producciones de lo que va a ser su segundo disco de estudio, la Poxi se prepara para volver a los escenarios.

Pero el reencuentro de El Gordo Cañón y la Poxiband con su público viene de la mano de las ya míticas Poxifiesta. El combo viene con previa, barra, rock y música toda la noche.

Se trata de una nueva Poxifiesta, que se realizará el sábado 28 de mayo a las 22 en el Club Deportivo Luzuriaga.

El Gordo Cañón y la Poxiband es una banda de rock que se formó en 2013. Cuenta con un disco oficial, que fue presentado en 2018. La banda actualmente se encuentra ajustando detalles para el lanzamiento de lo que será su segundo trabajo de estudio.

Sábado 28, 22 hs en Club Deportivo Luzuriaga (Sarmiento al 2266 de Maipú). Las entradas se pueden conseguir por Entradaweb. El Gordo Cañón y la Poxiband.

Cine

Top Gun 2: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise) está donde pertenece, como un valiente piloto de prueba y esquivando el avance en el rango que lo pondría en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada que ningún piloto vivo ha visto nunca, Maverick se encuentra con el teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), llamado: Gallo, el hijo del difunto amigo de Maverick y el oficial de intercepción de radar, el teniente Nick Bradshaw, también conocido como Goose.

Se exhibe en Cinemark, Cinépolis y Cinemacenter.

Camila saldrá esta noche

Camila se ve obligada a mudarse a Buenos Aires cuando su abuela enferma gravemente. Deja atrás a sus amigos y una escuela secundaria pública liberal por una institución privada tradicional. El temperamento feroz pero prematuro de Camila se pone a prueba.

Se exhibe en Cinépolis.

Bob's burgers: la película

Un musical animado con comedia, misterio y aventura basada en la serie ganadora del premio Emmy®. La historia comienza cuando una cañería de agua crea un enorme hoyo justo en frente de Bob's Burgers, bloqueando la entrada indefinidamente y arruinando los planes de los Belcher de tener un verano exitoso. Mientras Bob y Linda se esfuerzan por mantener el negocio a flote, los niños intentan resolver un misterio que podría salvar el restaurante de su familia. A medida que aumentan los peligros, se ayudan mutuamente a encontrar esperanza y luchan para volver al mostrador, donde pertenecen.

Se exhibe en Cinemacenter, Cinépolis y Cinemark.