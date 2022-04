Caliente: Estefi Berardi contó quién es la famosa que la bloqueó después de contar un chisme

Estefanía Berardi demostró que con dedicación y objetivos claros se pueden lograr muchas cosas. Así hizo carrera y desde hace un tiempo se luce como panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine. Y sin lugar a dudas, fue aquel desempeño el que le abrió las puertas de LAM junto a Ángel de Brito.

Pero lo cierto es que todo esta nueva vocación tiene su costado “negativo” para la joven marplatense que dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo como bailarina de Diego Torres y que la rompió en Combate (El Nueve).

Aunque Estefi Berardi se encuentra viviendo un presente laboral que no imaginaba hace un tiempo atrás, no pasa semanas sin que se genere algún enfrentamiento con otra figura del medio. Hace algunos días atrás fue con Yanina Latorre, quien suele ser bastante filosa con los que se meten con ella.

Siguiendo la línea de cómo son sus relaciones dentro del mundillo del espectáculo, la panelista brindó una entrevista reveladora con Teleshow, en donde se animó a hablar de eso. Además de asegurar que Carmen Barbieri fue una figura fundamental para el despegue de su carrera, porque la “animó” a contar todo lo que sabía, confió también con quienes tiene pésima relación.

"Tenía un montón de info y no me animaba a hablar de nadie hasta que entendí que en realidad se expone el que se quiere exponer”, dijo para poner en cotexto por qué la mamá de Federico Bal fue tan importante.

Berardi admitió entender el juego del medio pero sorprendió al ver como muchas personas con las que tenía un buen trato cortaron relación con ella cuando empezó a hacerse conocida y a meterse en el ambiente del periodismo de espectáculos.

Fue así que Estefanía contó que Laurita Fernández, con quien compartió muchísimo tiempo al aire en Combate, la ignoró y la bloqueó. Aquello tuvo que ver con aquella infidencia que reveló hace algún tiempo atrás sobre la conductora: “Me mandaba a cambiarme por el color (de la ropa), no quería que usara el mismo color. Tenía que bajar a vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba”.

Tras aquella revelación, Estefi contó que la ex de Nicolás Cabré le escribió un contundente mensaje de despedida y luego le dejó de contestar: "Me mandó un mensaje y me puso 'no me hables nunca más. Te deseo suerte en tu carrera'".

Otra figura del mismo programa con quien siempre tuvo pésimo trato es Mica Viciconte, que aunque no la tenga bloqueada en el celular no le respondería un mensaje. Y la última persona que se sumó a su lista fue Cinthia Fernández cuando admitió que no le gustaba como se desarrollaba en su rol de angelita y eso desató un fuerte cruce en Twitter.