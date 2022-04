Gonzalo Heredia aseguró que estuvo deprimido y cómo hizo para salir adelante: "Me..."

El actor Gonzalo Heredia contó una sorprendente historia sobre la depresión que sufrió en un momento de su carrera y cómo logró salir de ese momento tan complicado, reencontrándose con él mismo.



“En algún momento empecé a construir una imagen paralela, sin darme cuenta. Empecé a personificar, en ciertas novelas, de galán o de personaje más cercano al héroe. Y paralelamente en la vida real construí esa imagen de recio, malo, galán”, comenzó contando Heredia en PH Podemos Hablar.





“En algún punto se me instaló en la vida, en mi forma de ser, de relacionarme, con pares o gente que no conocía, también en los medios. Yo lo generaba, en entrevistas, en programas. Era sin darme cuenta”, agregó el actor.



Sobre este personaje en la vida real que fue construyendo, Gonzalo contó cómo fue que encontró la salida de ese lugar, tras una fuerte depresión, que terminó siendo el impulso para reconectarse y entender que esa imagen construida no era realmente él.



“Estuve nominado al Martín Fierro. Me da pudor. Estuve nominado y lo perdí. Estuve deprimido, mucho tiempo, sentado en el living de mi casa, mirando por la ventana, todo un día”, reveló.



“Ganar un premio una caricia al ego. Y muchas veces hay que educarlo. A partir de eso, empecé a darme cuenta de que no era eso que estaba construyendo. Ese personaje que estaba instalado en los medios, era funcional a cierto negocio. Ese no era yo”, reflexionó sobre el momento en el que hizo el click.





“Empecé a preguntarme quién era y por qué hacía lo que hacía. Más allá de todo, uno es actor, cantante, hay forma de expresarse como artista, no porque me considere artista. Empecé a conectarme desde ese lugar en la profesión”, añadió Gonzalo Heredia.



Por último, sobre la forma en la que salió de ese momento de desconcierto, explicó: “Cuando tenía 18, 19 tenía un norte, iba hacia algún lado. Fue reconectarme en ese lugar. A partir de eso, fue reírme de esa figura de galán, recio, duro, sobre todo desde la estética. Entonces, empezó a fluir otra cosa”.