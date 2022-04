Belu Lucius contó el tremendo bullying que sufrió en la escuela secundaria: "Me dejaban frascos con..."

Belu Lucius pasó al frente en PH Podemos Hablar cuando Andy Kusnetzoff planteó quiénes aprendieron a reírse de sí mismos y reveló una conmovedora historia de superación luego de haber sufrido bullying en la escuela.



“Yo empecé a reírme de mi misma, cuando era chica. Me hice conocida haciendo videos de la vida cotidiana, y cómo le tomo con humor, porque a veces las risas generan más risas y el amor genera más amor. Como hablábamos recién, que el odio y la violencia generan más odio y violencia”, comenzó diciendo la influencer.





“Aprendí a ver la vida desde ese ámbito. No quiere decir que no sufra por ciertas cuestiones. Muchas veces hay comentarios que duelen. Las agarro, las rompo, las vuelvo a construir y trato de que no me afecten”, aseguró Belu Lucius, visiblemente conmovida por lo que estaba a punto de contar.



“Todas las personas pasaron por un poco de bullying en la vida. Algunas más, en mi caso fueron muchos años saliendo del colegio, de que me claven alfileres en las piernas, en viajes me dejen frascos con materia fecal. Son cosas malas y dañinas, y no tienen nada que ver, más allá de la burla. La palabra a veces daña más que el impacto físico”, comentó.



Sobre la forma en la que logró superar esa traumática etapa de dolor y sufrimiento diario que atravesó en sus años en la escuela, Belu valoró enormemente el apoyo de su familia, que supo estar al lado de ella para ayudarla.



“La mejor familia que me pudo haber tocado es la mía. Tengo los mejores padres que me pudieron haber tocado. Y gracias al amor de mi familia y a toda la contención que yo tuve durante toda mi vida, aprendí a ser feliz, a amarme y a respetarme”, reveló.





Por último, aseguró que no le cuesta hablar del tema ni le resulta un peso difícil de llevar aquellos recuerdos, sino que rescata algo positivo: contarlo para que otros que pasan por lo mismo se sientan identificados y sepan que hay salida.



“Lo cuento y no me lo olvido. No es una mochila con la que me cuesta caminar. Le digo a la gente que viví la experiencia y que se puede salir adelante, siempre y cuando tengas esa contención, que es lo que a mí me hizo salir adelante”, concluyó Belu Lucius.