Nazarena Vélez y Luis Ventura se dijeron de todo por su "romance" con Jorge Rial: "Yo no miento"

“Yo tengo una situación de amor odio con Jorge", reveló Nazarena Vélez hace unos días, cuando Rial estaba en el ojo de la tormenta, en medio de su escandalosa separación de Romina Pereiro. “¿Saliste con Rial?”, la apuró Ángel de Brito, y ella aseguró: “No, nunca”.

Sin embargo, hay quienes dicen que sí existió el affaire con el conductor y que, perjuran, pueden dar fe de ello de primera mano. Esa persona es Luis Ventura y, este martes, Naza tuvo la oportunidad de tenerlo en frente, ella como panelista, él como invitado a LAM.

Mientras Luis hacía un extenso racconto de sus roces y conflictos con diversas figuras del medio, Vélez aprovechó para increparlo sin anestesia. “¿Vos no mentiste muchas veces?”, disparó. Y él se atajó: “Me puedo haber equivocado, pero mentir no”.

En ese momento, De Brito se metió y comentó que la pregunta sonaba a pase de vieja factura, y ella explicó: “No es pase de factura, porque yo lo quiero a Luis, pero me pasó mil veces…”. “Él dijo, cuando yo estaba embarazada de Titi, que no estaba embarazada. Me pasó millones de veces, me pasa lo mismo que con Jorge…”, siguió.

“Pero con Luis no saliste y con Rial, sí”, intervino Ángel, y mientras Naza reía, el conductor insistió: “Lo contó Ventura, él habló de un touch”. A pesar de que la angelita lo negaba, el periodista de A la tarde volvió sobre el tema: “No quiero herir. A mí me lo dijo Jorge…”.

Ya muy seria, la actriz y productora teatral lo cruzó: “¿Jorge te dijo que salió conmigo? ¿Me estás hablando en serio, Luis? ¡No lo puedo creer lo que me decís!". “Hay cosas que no se rellenan con palabras, hay gestos…”, continuó él. “Te lo dio a entender y vos le creíste”, dijo entonces el conductor.

“Es más, hasta hace poco yo pasé por el City Center (un casino y hotel en la ciudad santafesina de Rosario) y me dijeron que ahí ustedes tuvieron un encuentro". Nazarena no lo desmintió, pero aclaró lo que había sucedido aquella vez, una cena en la que no pasó nada más. “Vos sabés, mejor que nadie, que yo no tiro para joder”, se defendió Ventura.

Y Nazarena Vélez cerró, todavía enojada con la información que siempre el conductor de Secretos Verdaderos dio por cierta: “Yo no digo que vos tires para joder, yo digo que muchas veces se pasa un límite, se pasa a la mentira”.