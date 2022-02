Fuerte testimonio sobre la actitud de los hijos de Ricardo Fort en el entierro de Gustavo Martínez

Este sábado, los hijos de Ricardo Fort asistieron al entierro de su tutor, Gustavo Martínez, luego de haber decidido estar ausentes en el velatorio. Guillermo Peyrano, un amigo del empresario chocolatero compartió su testimonio sobre la actitud que él percibió de los mellizos; a quienes cuestionó con filosos conceptos.

En diálogo con el programa Implacables (El Nueve), el amigo de Ricardo Fort aseguró que no percibió la despedida de Gustavo Martínez como un "homenaje sentido" por parte de Martita y Felipe Fort. “Tiene que haber sido una asesoría de alguien, sentido no fue. Obligado no va nadie, pero debe haber sido una sugerencia”, expresó contundente Peyrano.

Luego agregó: “Se acerca el cumpleaños 18 de Felipe y Marta y la prensa es fuerte, así que desde el entorno les habrán recomendado que vayan, que lloren un poco”.

A su vez, cuando a Peyrano le preguntaron sobre los mensajes que publicaron los adolescentes tras la muerte de Gustavo Martínez, respondió: “Si Ricardo hubiese estado, le daba un sopapo que le dejaba la cabeza girando”.

Con enojo, el amigo de Ricardo Fort sumó: “No podés ser tan egoísta de considerar tu cumpleaños 18. Alguien me pasó algo que decía ‘cómo nos hiciste esto a una semana de cumplir años’”.

Además, Peyrano fue también muy crítico con el mensaje despedida en las redes de Martita Fort a Gustavo Martínez. “No fue escrito por Marta eso. Lo escribió la prensa que asesora a la familia”, aseguró tajante.