Qué le encontró haciendo Wanda Nara a Maxi López en Italia que terminó con su matrimonio

“Hasta acá llegó mi amor”, lanzó una furibunda Wanda Nara en 2013 vía Twitter, un mensaje contundente que selló lo que fueron los últimos ocho años de su vida junto a Maxi López. Una carrera contra el agobio, los cuernos y los intentos de salir adelante con la familia que había soñado con el futbolista, cuando lo conoció, a sus 19 años, y lo veía tan rubio como al "Príncipe Valiente"

Pero, un día, la paciencia de Wanda llegó a un punto cúlmine y ella, agotada de mirar para otro lado, enfocada en la crianza de Valentino, Constantino y Benedicto, se plantó, armó las valijas y se tomó el primer vuelo de regreso a Buenos Aires con sus hijos.

”Ya luché mucho”, dijo Nara a los móviles que la abordaron cuando llegó al país, decidida a no dar un paso atrás y a terminar definitivamente su matrimonio con Maxi López. “Yo me transformé en la cornuda; yo a Maxi no lo traicioné jamás, lo juro sobre mis hijos, luché hasta el final para salvar mi matrimonio, pero no lo logré”, declaró hace unos años al semanario italiano Chi.

“Él me traicionaba hasta con Mariana, que en Argentina era nuestra ama de llaves”, agregó aquella vez la empresaria que luego se casaría con Mauro Icardi, con quien tuvo a dos hijas más, Francesca e Isabella y con quien hoy, parece, estaría en una nueva crisis de pareja desde que saltó que él la dejó de seguir en sus redes.

“Entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante. No me merecía una traición”, dijo en otra oportunidad Wanda a la revista Confidenze, cuando finalmente destapó el historial de engaños en el que estuvo involucrada, que incluye cuernos “fijos”, aventuras e, incluso, fiestas sexuales que ella vio con sus propios ojos, en Italia.

Este detalle quedó comprobado en 2020, cuando se filtró un mail suyo en el que le echaba en cara a su ex marido las siete infidelidades que logró probar y que mostraron en Intrusos. Sí, al menos siete veces Wanda se enteró de que el padre de sus hijos andaba con otras mujeres y, en una oportunidad, hasta su mamá, Nora Colosimo, estuvo de testigo.

"Me demostraste que me querés seguir cagando. Como cuando con mi mamá te encontré con prostitutas en el departamento de tu representante, Darío Bombini, y están de testigos todos tus compañeros, que están ahí con vos. Como cuando nos dejaste en un hotel en Barcelona y te fuiste con una mina", le espetaba ella.

“Me demostraste que me querés seguir cagando, como el día que te cogiste a las trolas con N… en la quinta, como el día que te llevaste putas a un barco un fin de semana y me dijiste que estabas concentrado, como cuando te cogiste en mi casa a la empleada y nos denunció por violación", seguía.

Y había más: "Me olvidaba de la brasilera con la que saliste en Brasil cuando Valu era bebé. Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó”.

Pero la vida pasó y, cuando nadie se lo esperaba, los ex pudieron arreglar sus diferencias en su conflictivo divorcio, puntualmente el año pasado, cuando López, sorpresivamente, ayudó a la mamá de sus hijos a sortear de la mejor manera otro frente de tormenta, esta vez con Icardi, cuando estalló el escandaloso affaire con la China Suárez.

Un lío mediático que, comparado al rosario de tremendas situaciones que Wanda vivió con López, seamos sinceros: parece la nada misma.