El duelo de Carna y su esposa Carla: “Estuvimos 11 años tristes”

Jorge Crivelli, más conocido como “Carna” por su paso por Videomatch de la mano de Marcelo Tinelli, habló a corazón abierto sobre los aspectos más duros de su vida, principalmente del duelo que atravesó junto a su esposa por la pérdida de un bebé.



En una entrevista con Gastón Pauls, en Seres Libres, habló de su problema de obesidad, de su adicción por la comida y de lo complejo que fue salir de ese momento, sumado a la durísima situación tras la pérdida de un bebé.



“Yo no aguantaba el peso que tenía, mi mujer tampoco. Con Claudia habíamos perdido un embarazo y eso la llevó a engordar, a dejarse, a que no le importara más nada. Una mujer hermosísima”, contó.



“Entonces dijo: ‘Bueno, vamos juntos’. Nos servía como pareja hacer el régimen juntos. Fuimos y a la semana estábamos divinos, ya habíamos adelgazado cuatro kilos”, recordó Carna sobre aquella época.



Asimismo, Crivelli también reveló que cuando empezó a ver resultado invitó también a su amigo de elenco Diego Pérez, quien también estaba luchando contra el sobrepeso. “Lo llevé y los tres bajamos de peso. Nos fue muy bien. En poco tiempo hicimos la cagada de haber ido a festejar porque llegamos al peso”, agregó.



Sobre su vínculo inquebrantable con su esposa, Carna expresó: “Somos cómplices, también en la cagada. Cuando uno de los dos dice ‘Pongámonos las pilas’, nos ponemos las pilas, pero a veces me da cierta cosa con ella que la amo y de repente se compró un chocolate”.





“Nosotros perdimos el embarazo con mi mujer, lo perdimos en cuanto nos casamos y estuvimos 11 años de dueño. Una pérdida de tiempo tremenda. Cada vez que lo cuento siento que le damos la oportunidad a alguien que quizás está encerrado y que escucha esto”, añadió Carna.



Por último, con el fin de ayudar al público, aclaró: “Con que uno se salve, ya está. Si esa persona que perdió una pareja, una chica que haya perdido un embarazo, es la vida. Va a terapia y descarga con alguien y sale enseguida a recuperarse, a buscar quedar embarazada de nuevo, hay que hacerlo enseguida. Nosotros perdimos 11 años de nuestra vida”.