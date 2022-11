La irritante sorpresa que se llevó Camila Homs al ir a un show de Coldplay

Camila Homs no quiso perderse uno de los grandes eventos del año y asistió a uno de los shows de Coldplay en River Plate. Sin embargo, la modelo se llevó una irritante sorpresa cuando el líder de la banda británica recibió en el escenario a una invitada muy especial.

Sin tener posibilidad de saberlo de antemano, ya que la figura en cuestión fue convocada por Coldplay en estos días, Camila Homs no tuvo otro remedio que ver cómo Tini Stoessel se sumó en el escenario para intepretar dos canciones junto al líder de la banda británica, Chris Martin.

Como es sabido, Tini Stoessel es la actual pareja de Rodrigo de Paul, el ex de Camila Homs. Tras disponerse a ocupar su asiento en River Plate junto a su novio, Carlos Benvenuto, la modelo fue reconocida por el periodista Gustavo Mendez, quien se encargó de captar unas imágenes de la situación.

De esta manera, y de manera absolutamente imprevista, Homs no tuvo otro remedio que ver a Tini interpretando una reciente canción de Coldplay, Let somebody now, junto a Martin en el piano. Además, la popular estrella argentina tuvo la chance de entonar su canción Carne y hueso.

En el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), Sebastián “Pampito” Perello Aciar “ aseguró que Camila Homs tenía las entradas desde antes, y que la presencia de Tini Stoessel en el show de Coldplay se confirmó apenas con unas horas de anticipación.

La separación entre la modelo y Rodrigo de Paul tuvo varios episodios polémicos, con tensas mediaciones legales alrededor de la cuota alimentaria que el futbolista debe aportar por los hijos que tiene en común con su expareja.