Marixa Balli dio detalles de su romance secreto con Julio Iglesias

Se sabe: Marixa Balli tiene en su archivo amoroso una interesante lista de amores secretos con figuras famosísimas. “Yo no doy fechas, no tengo edad, nada, no uso agenda”, dijo la morocha recientemente en LAM. Y ahora, la ex vedette se refirió a su affaire retro con un legendario "pirata" del amor: Julio Iglesias.

Invitada al programa de Mirtha Legrand, la cantante de “Cachaca”, que también fue novia de El Potro Rodrigo y tuvo una historia con Marcelo Tinelli años atrás, fue encarada sin vueltas por Chiquita: "Marixa, ¿vos saliste con Julio Iglesias? Me encanta que me cuentes esto porque ya pasaron, esos amores...".

"Eso fue hace mucho tiempo", contestó Balli, que siempre se muestra bastante reservada a la hora de revelar esa información clasificada de su pasado sentimental. "Pero, ¿es cierto que te llevaba en su avión?", insistió la diva. "Sí, obvio. Fue una experiencia”, le contestó.

Sin embargo, la ex bailarina aclaró que lo suyo con el español no prosperó. “No duró mucho el romance, porque en un momento me dijo si me iba a quedar en Miami y la verdad que yo acá tenía una carrera genial, yo estaba haciendo Peor es nada", explicó, en referencia al programa de Jorge Guinzburg que fue furor en los años noventa.

Pero Marixa le dio el gusto a la conductora y contó algunos detalles del amorío que tuvo su primer capítulo cuando ella era adolescente y se vieron en un concierto. "Es larga la historia; él me conoce cuando yo tengo 17 años, cuando fuimos con mis tíos a verlo a un show al Hermitage”.

“Él ahí quedó flechado y, de golpe, cuando vino a hacer un reportaje a Peor es nada, me descubre y fue increíble que me haya reconocido. Yo no lo podía creer. Fue una experiencia, él es divino”, aseguró, discreta, sin agregar más información.

A pesar de estas declaraciones que hacen pensar en que la artista, hoy emprendedora del rubro textil, guarda un lindo recuerdo de Julio, tiempo atrás hizo unas declaraciones que dicen otra cosa y que sientan su postura sobre ese tipo de romances.

"No sirve de nada salir con millonarios. Volvés peor que como fuiste. Ya basta de avioncito privado... Los tipos que están a un nivel descomunal que no saben ni la que tienen, son los más tacaños del mundo y quieren tener a la mujer totalmente a disposición", aseguró Balli.

A la vez, recordó un acaudalado ex que le controlaba hasta la ropa que se ponía cuando vivía en Estados Unidos y la hacía sentir “una muñequita”. “Y yo le dije '¿vos qué te pensás? Tengo una vida”, indicó, sobre alguien que bien podría ser el cantante.

“Tuve uno recién separado que me volvió loca… No va”, sentenció en otro momento en una nota en la que aclaró que en algún momento le divirtió la dinámica de “amante”. "Igual, ahora ya no. La pasé muy bien”, aclaró.