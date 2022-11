El Chaqueño Palavecino y el escándalo que protagonizó en el Festival de la Feria de los Valles Calchaquíes

A comienzos de este año, el Chaqueño Palavecino protagonizó un escándalo que lo llevó a recibir una serie de duras críticas. Héctor Vargas, el intendente de San Carlos (Salta), dijo que “los que lo conocen (…) saben cómo es y cómo actúa”.

El Chaqueño Palavecino y las razones del escándalo que vivió en Salta a comienzos de año

A comienzos de año, en San Carlos, Salta, se llevó a cabo un festival en el marco de la Feria de los Valles Calchaquíes. En el mismo se presentaron artistas como Los Tekis, Sergio Galleguillo y Jacinta Condori, y el Chaqueño Palavecino se lució como artista principal.

El Chaqueño Palavecino, en una de sus presentaciones más recientes.

Sin embargo, antes de brindar su concierto, el cantante de 62 años vivió un incómodo momento que lo llevó a protagonizar un escándalo. Todo comenzó con algo que suele suceder en festivales de este tipo, y que consiste en que los horarios programados para la actuación de cada artista se retrasan a medida que avanza la noche.

El Chaqueño y su equipo se presentaron en el horario estipulado, y al llegar a las 2 horas de retraso, decidió retirarse del predio y volver al hotel, sumamente descontento con la organización del festival. Cuando lo fueron a buscar, el artista oriundo de Rivadavia, provincia de Salta, volvió al recinto y dio su concierto. Eso sí: como él mismo dijo, lo hizo solamente por el público.

Polémica: esto dijeron el Chaqueño Palavecino y el intendente de San Carlos al respecto

Apenas se bajó del escenario, el Chaqueño Palavecino habló con algunos de los organizadores y no pudo contener su bronca ante lo sucedido. Entre otras cosas, exigió que le digan bien a qué hora tiene que subir a cantar y pidió que no lo hagan ir antes para que espere en vano.

“Yo me preparo para cada espectáculo, estoy con mis músicos y no puede ser que me hagan esto”, continuó. Luego, ante el pedido de disculpas de los responsables, el artista bajó el tono y dijo en broma que le dicen “bicicleta vieja”, ya que “se le sale la cadena” con facilidad.

Quien no bajó el tono fue Héctor “Rulo” Vargas, el intendente de San Carlos. En diálogo con una radio local, el político dio su punto de vista y expresó que lo sucedido “no fue para tanto”. Al mismo tiempo, agregó que no piensa convocar al Chaqueño para futuras ediciones del festival y le dedicó duras palabras al decir que “los que lo conocen saben quién es y cómo actúa”, en relación a su comportamiento.