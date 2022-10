Maxi López comparó a Wanda Nara con un auto viejo y explotó la polémica

Parecía que reinaba la calma, que las asperezas entre Wanda Nara y Maxi López habían quedado en el pasado. Incluso, la blonda le tiró muy buena onda con la noticia del embarazo de su nueva novia, la sueca Daniela Christiansson. No obstante, el ex futbolista soltó una definición muy filosa de su ex esposa y se avizora un campo de conflicto.

Resulta que el ex delantero de River Plate fue interceptado en Londres por un programa humorístico de Italia, en ese ida y vuelta de una charla divertida se le escaparon una serie de conceptos singulares respecto a su ex esposa, que llamaron la atención y se viralizaron.

Maxi caminaba por las calles de la capital de Inglaterra en compañía de su mujer, cuando los dos conductores italianos lo abordaron para generar una especie de cámara sorpresa. En ese diálogo, los animadores le trajeron el tema recurrente de la intromisión de Icardi en su matrimonio.

"Te hizo esa bastardeada con tu amigo, ¿no? No se hacen esas cosas", le expresaron a López y le consultaron: "¿La culpa es de ella o de él?". De ese modo, entre risas, el blondo soltó: "De ambos". Una definición filosa, que seguramente no le gustará a Wanda.

Cuando le dieron a entender que lo importante era su presente soleado y en clara referencia a Daniela, Maxi exteriorizó una frase desafortunada: “Antes andaba en ese auto y ahora ando en una Ferrari”. Una manera de comparar a Wanda como ese vehículo antiguo que estaba estacionado en la calle.

Por otra parte, los italianos sacaron a relucir todo el entramado de Icardi y Nara y le expresaron: "A Mauro se le metió en el bolsillo. Se lo está cocinando bien... de seguro en unos años te viene a pedir perdón". Además le soltaron a modo de humorada: “Cornudo”.

Luego se produjo un gag peculiar, cuando los conductores se le abalanzaron y le tocaron las partes bajas, así Maxi hizo referencia a que está en perfectas condiciones, en una alusión al reciente embarazo de su pareja y sostuvo: “Ese pistolino funciona siempre”.