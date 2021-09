Este sábado, Rodrigo Lussich conmovió a todos al hablar del momento más duro de su vida en PH: Podemos Hablar (Telefe). El conductor de Intrusos (América) dio detalles de un hecho que lo marcó para siempre desde su infancia.

“A mis cuatro años se separan mis viejos. Habían estado diez años juntos, y todavía eran muy jóvenes, tendrían 27 o 28 años. A partir de ahí yo siento que hicieron lo que pudieron, eran chicos, estamos hablando de la época de los 70, dictadura en Uruguay. Ellos trataron de romper ciertos moldes de familia muy católica y conservadora, hacer otra vida. Vivíamos en comunidades”, anticipó Lussich.

Luego agregó: “Mi mamá es una mujer que ha laburado, que se ha sacrificado, que ha hecho lo que ha podido. Y uno la ha llevado a terapia porque también por momentos ha tenido que perdonarla. Cuando se separó de mi papá, seguramente sintió que tenía que romper con una estructura de familia que no bancaba, y se va con una compañía de teatro a Brasil, a trotar los mundos. Yo tenía cuatro o cinco años, era muy chiquito. Igual eso no tuvo una repercusión en mí que sienta que me marcó de un lugar solmene o trágico, pero claramente tuvo sus efectos. Yo no me sentí abandonado, si la llevé a terapia tiene que ver con entender y perdonar desde un lugar de saber que hizo lo que pudo, de no crucificarla. La terapia es el lugar que yo encontré para poder pasar esas situaciones. Porque después mi vieja se ha jugado y se ha roto el alma por nosotros”.

Finalmente, Rodrigo Lussich reveló el áspero momento que atravesó con su madre ya instalados en nuestro país. “Cuando nos vinimos a vivir a Argentina, vendíamos café en la calle, salíamos todos a laburar. Yo tenía 12 años, a la mañana iba a la escuela y a la tarde salía a la calle con el termo y los bidones a vender café. Lejos de cuestionar a mis viejos, yo les agradezco. Porque lo que soy y pude ser en la vida tienen que ver con esas experiencias. A mí mis viejos me inculcaron el valor más importante, que es el de la libertad. Eso no lo comparo con nada. Cuando vos sos libre, el cielo es el límite”.