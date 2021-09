Lali Espósito estalló contra Ángel de Brito por un rumor que involucra a Tini Stoessel

Lali Espósito estalló contra Ángel de Brito en Twiter por un rumor que involucra a Tini Stoessel, y aseguró que el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) . El periodista no se quedó callado, desatándose un tenso ida y vuelta de mensajes en la red.

Lali Espósito vs Ángel de Brito.

De Brito había anunciado que Lali decidió no participar de un show a beneficio porque también había sido convocada Tini Stoessel. Se trata del festival solidario titulado Gracias, que oficiará como homenaje a la labor del personal de salud durante la pandemia.

“No me baje de ningún show chiques porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora”, aclaró la artista a través de un primer tuit.

Por su parte, Ángel de Brito respondió: “¿Cómo no entendiste?, si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas”.

Subiendo un peldaño más en la discusión, Lali Espósito explicó: “Nadie habló con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me baje por la presencia de otra artista...Cosa que jamás haría”. Y en otro tuit añadió: “Vos fuiste el único que me preguntó por privado si estaría en este show y te dije que no sabía ni de qué me estabas hablando. De pronto veo muchos titulares confrontativos (como siempre cuando se trata de dos mujeres) y malintencionados”.

Para cerrar la confrontación, Lali Espósito expresó contundente: “A mi estas movidas de Twitter y contestar no me gustan, pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen “mal de mi”. Año 2021, con mujeres argentinas liderando la escena...ya está! Eso es viejo”.