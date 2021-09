Bajaron la vuelta de Roberto Navarro a C5N: el motivo y el fuerte descargo del periodista

Este lunes, Roberto Navarro había anunciado que volvería a la conducción en C5N tras su polémica desvinculación de la señal de noticias. Sin embargo, luego informó que censuaron su regreso y lanzó un fuerte descargo.

El periodista iba a estar este domingo en el programa Caníbales, del que antes formaba parte el flamante titular del Ministerio de Seguridad Aníbal Fernández.

En El Destape Radio, Navarro se encargó de aclarar los tantos con contundentes palabras. "No, no vuelvo a C5N. Cuando me llaman de Crónica, donde hicimos un dúplex y medimos un montón, me llaman de C5N diciéndome '¡Eh! ¿No era que no ibas a hacer mas tele? Si vas a hacer tele vení de nuevo con nosotros y te ponemos un programa'. Entonces respondí que no iba a hacer mas tele, que vamos a lanzar algo nuevo nosotros. 'Bueno, aunque sea vení de invitado'", le plantearon desde la señal de noticias que lo despidió en 2017.

Luego, Navarro contó que desde C5N le dijeron: "Te hacemos un reportaje de dos horas y te mostramos del principio. Apoyanos desde las redes así medimos mas". Sin embargo, la invitación duró poco. "Después de eso, la de siempre. Me cuentan, porque yo tengo gente que trabaja ahí adentro, que se despertaron los celos, los egos, las internas, los acuerdos con (Horacio Rodríguez) Larreta”, detalló.

Finalmente, Roberto Navarro arremetió: "A la tarde me llegó el mensaje ‘des-invitándome’, diciéndome ‘te mandamos un móvil cinco minutos a tu casa’. Nada, ya está, ya no voy a ir. Ese canal funciona así, por suerte yo ya no vivo en ese lugar. Pero tienen que ordenarse porque eran primeros, después segundos y ahora son terceros. Lamento haber dicho que sí porque así se maneja esta gente".