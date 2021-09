Verónica Lozano y Susana Giménez ¿se odian?

Podría decirse que se trata de una guerra de egos entre dos de las conductoras más importantes que tiene Argentina. Sin embargo, Verónica Lozano y Susana Giménez tienen algo más en común: un hombre, Jorge “Corcho” Rodríguez. ¿Entre ellas hay odio? A continuación, te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: Instagram @verolozanovl

Verónica Lozano, Susana Giménez y las claves de su relación

Si bien estos casos suelen ser aumentados y exagerados por la prensa, en especial la del espectáculo y los chimentos, hay ciertas cosas que no se pueden negar, como el hecho de que, desde el momento en que Verónica Lozano comenzó a salir con Jorge “Corcho” Rodríguez, expareja de Susana Giménez, la diva no volvió a invitarla a su histórico programa.



En varias ocasiones, a Verónica Lozano le preguntaron por qué Susana no la invitaba al programa. Al respecto, la conductora de “Cortá por Lozano” siempre expresó que esas son cuestiones que tendría que responder la propia Giménez.



Por otra parte, lo que se sabe es que, luego de la separación, la diva de la televisión argentina y “Corcho” Rodríguez continuaron manteniendo una buena relación en clave amistosa.



Sin embargo, lo mismo no parece suceder entre ambas conductoras, más allá de los intentos de una (Lozano) por recibir en su programa a la otra (Giménez).



Verónica Lozano y sus ganas de entrevistar a Susana Giménez

Más allá de todo lo que se habla acerca de la relación entre ambas, Verónica Lozano siempre hizo público su deseo de entrevistar aunque sea una vez a Susana Giménez.



El año pasado, en diálogo con Catalina Dlugi para el programa radial “Agarrate Catalina”, la propia Lozano dejó bien en claro que es uno de sus objetivos profesionales y que confía en que en algún momento “se va a dar”.



Al respecto, dijo que juntas sacarían chispas, en alusión a la personalidad de cada una y a la impronta que tienen como conductoras y figuras televisivas.



Al mismo tiempo, también se refirió a la supuesta rivalidad que existe entre ambas. Según sus palabras, se trataría más de “algo del afuera” que una mala relación en sí misma. Sin embargo, se desconoce la opinión de Susana.





Lo que sí se sabe es que, más allá de los reiterados intentos, Susana sigue sin ganas de visitar a Verónica Lozano en su programa. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿crees que alguna vez se dará este histórico encuentro?