El picante mensaje de la ex de Eduardo Fort contra Rocío Marengo

Rocío Marengo protagonizó un verdadero escándalo mediático luego de la catarsis que realizó la noche del martes en Showmatch contra su pareja Eduardo Fort. "Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. Se hace el que me apoya y estoy harta", declaró desbordada por la angustia.

Visiblemente enfurecida, la mediática continuó con su vehemente descargo. "Hacete cargo, tenés una novia. Chau, flaco. Estoy hasta acá. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas", arremetió con dureza.

El hermano de Ricardo Fort no podía creer lo que estaba escuchando en vivo. Fue por eso que decidió comunicarse con la periodista Pía Shaw para contarle su punto de vista. De esta manera, la panelista de Los Ángeles de la Mañana comentó: "Él me dijo que Rocío estaba colapsada desde hace un tiempo. Ellos no tenían diálogo por una reciente discusión".

"El amor no se mide por ir a un programa de televisión", aseguró el empresario respecto a su faltazo a los estudios de eltrece. Luego, reconoció que no le gusta estar en la televisión, "que no la paso bien", manifestó.

Ahora, la que apareció en escena fue la ex pareja de Eduardo, Karina Antoniali. La madre de los tres hijos del empresario compartió un picante mensaje en su cuenta de Instagram. "El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono. Cada payaso en su circo".