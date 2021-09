Darío Barassi desafió a Jey Mammon con un picante comentario frente a cámaras

Darío Barassi chicaneó a Jey Mammon frente a cámaras con un picante comentarios en su programa 100 argentinos dicen (eltrece). El conductor aprovechó el regalo de un concursante para jugarle una fuerte broma a su colega.

En medio del ciclo de Barassi, un participante le regaló un Martín Fierro de chocolate.“¡El Martín Fierro! Es hermoso, te amo. Y es de chocolate. Solo les digo que guarden esta imagen porque va a pasar", comenzó la figura de El Trece.

Y luego disparó contra el líder de Los Mammones (América). "Y la cara que va a tener Jey Mammon cuando me lo gane. ¿Vas a volver a comer, gordo? Cantá una canción en el piano cuando yo te lo gane”, ironizó con su habitual estilo filoso.

Pero Darío Barassi no terminó con su juego ahí, y luego incluyó a otros colegas y compañeros de canal. “‘Soy Rada’, te lo gané. ¿Iván de Pineda? No me lo ganes. Bueno, a Marcelo (Tinelli) y a Guido (Kaczka) también los ponemos en la terna. Chicos, menos chances tengo. Me voy a guardar este toda la vida”, aseguró.

Recordemos que Soy Rada debutó este lunes con Match Game (eltrece) en el horario que antes tenía Barassi, y no dudó en lanzar un picante reclamo en vivo para el conductor de 100 argentinos dicen, al referirse a las palabras que le prohibieron usar.