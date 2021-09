El desagradable mensaje de Alex Caniggia contra Cinthia Fernández por su irrupción en la política

Cinthia Fernández se transformó en una de las protagonistas de esta semana en torno a su precandidatura como diputada en estas las PASO. Durante el cierre de campaña, la panelista de LAM publicó un particular video con su propuesta política que se viralizó en las redes sociales y dio de qué hablar en todos los medios.

En el video se la ve bailando tango, con un look muy sensual compuesto por un saco de traje y medias de red con portaligas. De fondo la reversionó de "Se dice de mí" de Tita Merello, con un cambio en la letra para difundir sus propuestas.

Tras las repercusiones, Alex Caniggia se mostró furioso con la candidatura de la bailarina y salió a criticarla sin ningún tipo de filtro. A través de su cuenta de Twitter, el mediático publicó un desagradable mensaje: "La enana cornuda quiere ser diputada… bailando en culo en el Congreso en la cabeza nada de nada. No se le cae una idea es más lenta que una balada… Por gente así la Argentina está cagada", escribió El Emperador.

Recordemos que Cinthia se refirió al polémico clip que filmó frente al Congreso en una entrevista que dio en TN. "Ya expliqué que no es mi campaña, no me parece el mensaje ni la herramienta. Mi causa es la cuota alimentaria. No escuché a ningún candidato hablar de eso y no se trata del problema de una minoría", comentó la bailarina.