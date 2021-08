Pampita sorprendió con un filoso comentario sobre su vida con Benjamín Vicuña

En los últimos días Pampita ha quedado en el medio de las críticas por su pronto regreso al trabajo tras el nacimiento de su hija. Y ahora, la modelo y conductora reflexionó sobre su carrera y sorprendió con un filoso comentario sobre su vida con Benjamín Vicuña.

En diálgo con sus panelistas de Pampita Online (NET TV), Ardohain se sinceró sobre su presente. “Hay gente que prefiere no trabajar un tiempo y está perfecto. Hay otras como yo que tienen mucha energía, les gusta, les hace bien. El año pasado estuve súper tranquila así que este no quiero desaprovechar la oportunidad de estar con ustedes haciendo un programa”, comentó Ardohain.

Luego, Pampita argumentó que parar también implica dejar sin trabajo a un equipo de personas. “No soy solo yo. Hay un montón de personas que también dependen de este programa”, remarcó.

Finalmente, la conductora sorprendió a todos con un llamativo comentarios sobre sus años junto a Benjamín Vicuña. “Hace unos años recuperé mi carrera porque había vivido afuera mucho tiempo y la cuido mucho. Me parece que hay que estar todo el tiempo haciendo cosas. No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero”, aseguró.