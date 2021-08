El Dipy sorprendió a Jonatan Viale con un fuerte exabrupto en vivo

Este miércoles, El Dipy protagonizó un fuerte exabrupto que sorprendió a Jonatan Viale en vivo en su programa en LN+. Fiel a su estilo, el popular cantante se despachó con una contundente declaración que desconcertó al conductor.

Mientra hablaban sobre las polémicas visitas a la quinta de Olivos cuando todavía regía la cuarentena más estricta, El Dipy lanzó sin filtro: “Todavía no entiendo cómo la gente no salió y los sacó a patadas en el ort... a todos estos”.

Luego agregó: “Hoy salió una lista del evento que hicieron en el quincho del Frente de Todos, que fueron más de 70 personas. Yo me fundí el año pasado. Yo y un montón más... A mi me han castigado mucho por hablar como hablo pero, con una mano en el corazón, son unos hijos de mil pu...”.

Intentando poner paños fríos, Jonatan Viale reclamó: “Bueno, hasta ahí”. Pero El Dipy retrucó indignado: “No se merecen nada, absolutamente nada. Le hicieron perder el laburo a un montón de gente ¿En serio le vamos a echar la culpa a Macri? Fue un bolu... es la culpa de él que estén estos. Si hubiera hecho las cosas bien no estaríamos viviendo con toda esta manga de delincuentes. ¿Tu hijo fue al colegio? No, ni el tuyo ni el de nadie. Y mientras vos no podías salir porque te metían en cana, Dylan tenía clases”.