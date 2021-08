Nazarena Vélez mostró su cuerpo sin filtros y estalló el debate

Nazarena Vélez decidió publicar varias fotos en su cuenta de Instagram, mostrando su cuerpo al natural y problematizar sobre los desórdenes alimenticios. "Un poquito de calor y ya te pelo panza. Lo que vengo morfando por ansiedad las últimas dos semanas es algo increíble. Bahhh, en realidad los últimos dos años... Esto también pasará. Mientras tanto, a decir verdad, no la paso tan mal", comentó la productora teatral.

Rápidamente, abrió un interesante debate en las redes sociales. "¿Cómo es tu relación con la comida?", le consultó a sus seguidores. El posteo recibió más de 60 mil "me gusta" y miles de comentarios.

FUENTE: INSTAGRAM @nazarenavelez

Recordemos que Nazarena viene utilizando sus redes para dejar mensajes sobre la importancia de aceptarse a uno mismo, sin seguir los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Cuando empezó a trabajar como modelo comenzó a consumir anfetaminas para mantenerse en forma, pero se convirtió en una adicción: "He llegado a tomar más de 30 pastillas, mezclaba ansiolíticos y cosas fortísimas, además de las anfetaminas. Recién ahora empecé a dormir sin pastillas. Me quedó un trastorno. No se habla de las anfetaminas como se debería", reveló.

"Normalizar cuerpos reales, Nunca quise a mis estrías. Es más las ODIE toda la vida pero son recuerdo de mis embarazos y yo AMO con toda mi alma a mis hijxs x eso hoy no las quiero pero si las acepto, xq ME ACEPTO cada día un poco más", fue la primera parte del extenso descargo que eligió Vélez para acompañar algunas fotos en junio de este año. "El resto es morfi??Xq tbien amo morfar Y vos? Te aceptás? Es largo el camino pero te juro que se puede. Siempre SE PUEDE ??", finalizó.