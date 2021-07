El músico que pidió una fortuna de dinero para estar en MasterChef Celebrity

Masterchef Celebrity se transformó en un boom en la Argentina. Y desde su estreno en octubre de 2020, el certamen culinario de Telefe se convirtió en un verdadero suceso.

En este sentido, muchos famosos quieren formar parte del ciclo que conduce Santiago del Moro. Ahora, se reveló que un exitoso cantante fue tentado para sumarse al reality del momento.

Se trata de Javier Calamaro, quien en un live de Instagram con el sitio PrimiciasYa.com, reveló que le daba vergüenza decir no y por tal motivo pidió una exagerada suma de dinero para que rechazaran la propuesta.

"Ni en pedo participaría en ese programa. A mí para la primera edición de MasterChef me llamaron y cocinar en la tele para competir no me gusta. Yo siempre odié competir. Para mí la cocina sirve para otra cosa, para compartir momentos con la familia y amigos", comenzó diciendo el músico que el domingo pasado debutó con su propio programa "La cocina de los Calamaro" por la pantalla del Nueve.

Luego, detalló: "Me llamaron y me enteré también que habían llamado a un montón y en ese momento quedó el Mono de Kapanga. Pero habían llamado como a diez rockeros. Y cuando me llaman les pedí una cifra estrambótica de dinero, como decir 20 veces más de lo que cobro por hacer una gira. Una cifra ridícula para que digan que no. Me daba más vergüenza decir 'no' que pedir mucha plata".

"Cuando me contaron cómo era el plan de grabaciones, me pareció un espanto. Si estoy 10 horas por día grabando me quedo sin vida, me quedo sin hacer un disco y de disfrutar de mi hija que ya tiene 8 meses. Y nunca más me llamaron", finalizó Calamaro.