Varada en Miami, Yanina Latorre realizó un fuerte descargo: "Es un horror"

Con la intención de frenar la pandemia de coronavirus, el Gobierno limitó los vuelos que llegan a la Argentina. Al momento de esta decisión, Yanina Latorre se encontraba vacacionando en Miami. Hoy, continúa allí y es una de los miles de argentinos que se encuentran varados en el exterior debido a estas nuevas restricciones. Indignada con las medidas, hizo un fuerte descargo en el programa radial de Marcelo Polino.

"Yo tenía fecha para el 1 de julio, mi marido justo se fue antes de la debacle, y quedé acá varada y no tengo regreso. Aerolíneas canceló todos los vuelos y todavía no reprogramó", expresó al aire en Polino Auténtico.

Yanina Latorre con Dora, su mamá, en Miami

Y continuó: "Tenés que esperar un vuelo en el que haya lugar después del 11 de julio, hasta el momento yo no tengo vuelta. No me quejo, yo estoy bien… hay gente que no tiene para comer o dónde quedarse a dormir".

"¿Sabés lo que me molesta? Yo no puedo creer que vivamos en un país donde se nos empezó a juzgar por vacacionar con tu plata cuando no les debes a nadie. Ahora la gente te insulta por irte de vacaciones, es un horror lo que están haciendo", señaló.

"No puedo creer que el país no proteja a sus ciudadanos, está bien que se cierre pero que no te dejen volver a tu casa. Que Alberto no me deje volver a mi casa pero sí entran vuelos privados, explicame esa, por qué entra el privado y no un avión de línea, son una casta superior", agregó furiosa.

Yanina Latorre

Antes de finalizar, remarcó: "Con todo que estoy diciendo si me llega a pasar algo, es muy expuesto quién fue, yo estoy diciendo lo que pienso".