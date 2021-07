Filtran un demoledor audio de Horacio Cabak contra Jujuy Jiménez

Jujuy Jiménez y Horacio Cabak fueron compañeros de conducción durante un breve tiempo en Informados de todo (América). En estos últimos días, la modelo dio fuertes detalles sobre su relación con el conductor, y ahora se filtró un demoledor audio de él con durísimos conceptos sobre su colega.

"Fue muy difícil trabajar con él. Las tareas se tienen que repartir y no estaba pasando. Fue muy difícil tener mi lugar. Hubo situaciones que no estuvieron buenas. No volvería a trabajar con él", contó hace algunos días Jujuy Jiménez en Los ángeles de la mañana (El Trece), al referirse a su experiencia laboral junto a Cabak a principios de este año.

Y ahora, para recargar más la polémica, Adrián Pallares compartió este martes en Intrusos (América) un audio en el que se escucha a Horacio defeneestrando a Jujuy. "Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de 'frena y escuchá' y ella me dice 'somos todos equipo. Tenemos que hablar'", le decía el conductor a un productor en dicha grabación.

Luego, Cabak siguió: "What the fuck, dije no amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire. Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”.

Sobre el final del audio, Horacio Cabak destruyó a Jujuy Jiménez con un comentario sobre una nota que hicieron juntos. “¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No lees un diario?¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”, exclamó irritado el conductor.