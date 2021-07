El hijo de Alberto Fernández estalló por la polémica con los penes de madera que compró el Gobierno

Dyhzy, el nombre que eligió el hijo de Alberto Fernández para identificarse, estalló con un fuerte descargo luego de que su nombre se convirtiera en tendencia en la red por la compra de penes de madera que hizo el Ministerio de Salud para las campañas de educación sexual integral.

"Me llega por cucaracha que me hicieron tendencia en Twitter por lo de la compra de los penes de madera. Todo lleno de comentarios homofóbicos por supuesto, porque son tan cortos de mente que no pueden insultar con nada más", comentó el artista drag y DJ. Luego agregó: "En la siguiente historia pueden ver mi reacción", mostrándose con una expresión de que los comentarios hirientes le resbalan.

Más tarde, en otro posteo en sus historias de Instagram, el hijo del Presidente reflexionó picante: "Los penes de madera, por lo que entiendo, son para usar en clases de educación sexual. Lo cual a varies de ustedes seguro les falta. En especial si son hombres, cis y heterosexuales, o sea monos, con respeto a los monos. A mi mándenme de carne más que de madera, besos caras de pij*, Cuando su mejor recurso para atacar a alguien no sea hacer comentarios homofóbicos hablamos".

Sobre el final de su descargo, Dyhzy compartió un tuit cuyo mensaje decía: "Lo bueno de los #PeneDeMadera es que van a servir para educar personas que no seguirán reproduciendo chistes típicos de una generación machista que quedara definitivamente atrás. No se metan con Dyhzy #Estanislao". A lo que el hijo de Alberto Fernández agregó: "Ojala algún día todxs entiendan la importancia de la ESI".

Recordemos Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud llamó a licitación para la compra de 10.000 penes de madera pulida por más de 13 millones de pesos, que se usarán para la promoción sobre cuidados de salud sexual. En este sentido, Sandra Tirado, Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación aseguró que “los insumos solicitados permitirán asegurar una amplia disponibilidad de materiales de promoción cuya finalidad sea concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual tales como el VIH y otras ITS en el marco de la Ley Nº 23.798?.