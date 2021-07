La sorpresiva confesión de Analía Franchín: "Me echaron por robar"

Charlotte Caniggia estuvo como invitada en el ciclo que conduce Florencia Peña en la pantalla de Telefe y al igual que todos los invitados, fue sometida al famoso "cuestionario intragable". Al aire, deben responder preguntas complicadas y en el caso de no querer contestarlas, tienen una prenda que consiste en preparaciones desagradables realizadas por la producción.

En este contexto, Analía Franchín aprovechó para hacer una confesión que sorprendió a varios de los presentes. "¿Cometiste alguna vez un delito o infracción grave?”, le consultaron a la hija de Mariana Nannis. Ante la respuesta negativa de la mediática, la finalista de la primera temporada de MasterChef Celebrity indagó: "¿Manejaste alcoholizada alguna vez? ¿Cambiar una etiqueta en un shopping?".

Al oír esto, Peña intervino: "Analía es más tránsfuga de lo que creemos y se está delatando sola”. Sin pudor, ella expresó: "Yo lo dije públicamente, a mi me echaron de Disney por robar”. Acto seguido, relató la secuencia. "Me robe a dálmata, un muñequito", agregó.

Y continuó: "Me descubrieron cuando salía y le dije: ‘No hablo inglés, no te entiendo’. El personal de seguridad nos agarró a mi madre y a mí, no llevó a un cuarto, me dio vuelta la bolsa y estaba el dálmata. Tenía 20 años".

Charlotte Caniggia en 'Flor de Equipo'

Finalmente, entre risas, sumó: "Lo peor es que mi mamá empezó a decir: ‘¡Qué barbaridad! Por favor’. Le dan vuelta la cartera y estaban los otros 100 que quedaban".