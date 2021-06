Alina Moine y Martín Bossi salieron a hablar tras los fuertes rumores de romance

La aparición de una foto de Alina Moine y Martín Bossi esperando abordar un vuelo hacia Miami, disparó fuertes rumores de romance. Pero finalmente, tanto la periodista como el humorista salieron a aclarar los tantos.

En diálogo con el portal Primicias Ya, Bossi expresó: “La realidad es que estoy solo y la relación que se construye con una mujer no tiene que ver solamente con el sexo o el amor. Se puede ser amigos. En tantos años de carrera construí hermosas relaciones como con Alina, Romina Ricci y otras mujeres u hombres, que son amigos”.

Luego, fiel a su espíritu jocoso agregó: “La próxima vez que me llamen prefiero que me relacionen con alguien del exterior, para que mi nombre sea internacional. Por ejemplo con Penélope Cruz, me gustaría Scarlett Johansson o con Brigitte Nielsen, la exmujer de Sylvester Stallone...”.

Finalmente, remarcó: “Es noventoso desmentir romances y también decir que de mi vida no hablo, yo hablo de mi vida privada. El día que esté de novio saldré con una foto y de la mano con ella en la playa y mirando el horizonte”.

Por su parte, Moine aseguró en diálogo con Ciudad Magazine: “¡Con Martín somos muy amigos desde hace muchos años! Estamos en Miami con más amigos de vacaciones. Tenemos una amistad a modo ‘familia del alma’. Somos ‘amigos/familia’… ¡Nada más lejos de ser pareja!”.