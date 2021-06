Polémica por la pericia psicológica a Juan Darthés: la defensa de Thelma Fardin

Hace algunos días, se hizo público el resultado del pericia psicológica que le hicieron a Juan Darthés. Frente al anuncio, Thelma Fardin se mostró indignada por el análisis médico y aseguró que fue un estudio pagado por el propio actor.

Martín Arias Duval, abogado de la artista habló en El Run Run del Espectáculo (Crónica) y se refirió a la causa en desarrollo después de que Fardín denunciara a Darthés por abuso sexual: "Hay una audiencia con Darthés fijada para el 30 de noviembre. La Justicia de Brasil decidirá si lo deja en libertad o si va preso. El informe psicológico que se presentó en los medios de Juan Darthés no fue en rigor una pericia. Para que sea considerada como tal, tiene que haber sido realizada con control de la autoridad judicial, ya sea el juez que interviene o el Ministerio Público Fiscal que lleva adelante la investigación, por lo que es una diferencia importante. Tiene el valor de un informe pericial realizado de modo particular, no tiene el mismo valor que tiene una pericia. Lo que va a entender la Justicia brasileña si es que Darthés presenta este informe psicológico como prueba, va a ser valorado como realmente es", aseguró el letrado.

Luego agregó: "Un informe psicológico da cuenta de ciertas características de la personalidad en un momento determinado, pero un informe no puede demostrar culpabilidad o inocencia".

Sobre su representada, su abogado enfatizó: "Thelma Fardin no busca venganza o revancha, simplemente está buscando que se haga justicia y lo está transitando muy respetuosamente hacia las Instituciones que manejan el caso.Tampoco existe un interés económico de parte de Thelma. Hoy ella está rehaciendo su vida. Es una chica madura, inteligente, que se ha rodeado de personas que le profesan cariño y amor".

Finalmente, Arias Duval confirmó que el juicio de Fardin contra Darthés se va a llevar a cabo el 30 de noviembre y de forma virtual debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.