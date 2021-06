El llanto desconsolado de Alberto Cormillot al hablar de su hijo por venir

Alberto Cormillot volverá a ser papá en el mes de octubre. El nutricionista de 82 años tendrá un hijo con su actual esposa, la doctora Estefanía Pasquini de 34 años.

Invitado a Es por ahí, programa que conduce Guillermo Andino por la pantalla de América, reveló los temores lógicos que siente ante la llegada del pequeño. "Puedo imaginarme hasta sacarlo de la cuna y llevarlo encima. Y, después, he tenido alguna conversación con respecto a su posible educación. A los dos, tres o cuatro años, supongo que jugaré con él. ¡Pero ni sé cuáles son los juguetes actuales!", comenzó diciendo.

Luego, reconoció: "Lloro todo el tiempo". "¿Qué te emociona de la llegada de Emilio?", quiso saber Andino. Entonces, sin poder evitar las lágrimas, el médico explicó: "Por ahí, los temores a no poder... ¿Por qué quiero llegar a los 105? Para verlo recibido...".

"Pongo mucha energía en todo lo que hago. Y todo lo que hago me lo tomo en serio. No serio yo, pero sí me lo tomo seriamente", explicó optimista el médico.

Recordemos que Cormillot ya es padre de René, de 55, y Adrián, de 47, fruto de su matrimonio anterior con Monika Arborgast, quien falleció en 2017.

A mediados del mes de marzo, al anunciar la llegada de su tercer hijo, Cormillot aseguró: "Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices... La intención era comunicarlo a los tres meses por una cuestión de prudencia, pero ayer Andino me preguntó inocentemente si había planes de ser padres y no podía decirle que no y la semana siguiente salir a decir que íbamos a ser padres. Eso lo levantaron los portales y decidimos contarlo en vivo...".