Ángel de Brito contó al aire las secuelas que le dejó el coronavirus

A principios de mayo, Ángel de Brito viajó a los Estados Unidos para recibir su dosis contra el coronavirus. "Finalmente me pude vacunar. Estoy muy contento, pero es muy movilizante", señaló en sus redes sociales. Aprovechó los días para descansar de su agitada agenda laboral en la Argentina y antes de retornar al país, se realizó un hisopado de rutina. Para su sorpresa, el resultado no fue el que esperaba.

"Me dio positivo, no sé, porque la verdad me venía sintiendo bien. Salvo cansado, del cansancio normal del primer, segundo día que llegué. Les dije que estaba cansado del viaje, que había dormido mal", explicó en aquél entonces.

Ángel de Brito viajó a Miami para inocularse y aprovechó a descansar unos días

Ahora, más de un mes después de haberse contagiado, el conductor de LAM habló al aire sobre las secuelas que le dejó la enfermedad. "Yo atravesé el virus asintomático. En una de las placas me salió neumonía de un pulmón. Quedaron los rastros porque fue muy leve", manifestó.

"El médico me dijo que si hubiese sido severa me hubiese dado cuenta. Por suerte no es nada grave pero es importante hacerse los estudios después de haber atravesado por la enfermedad", agregó.

Por último, remarcó: "Tengo que hacer vida normal, ningún tratamiento ni medicamento, porque se va a ir solo por haber sido leve".