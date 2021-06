Se sinceró: Andrea del Boca habló de su relación con Ricardo Darín

Andrea del Boca y su hija Anna Chiara dieron su primera entrevista juntas en Los Mammones (América). Madre e hija se mostraron super abiertas y relajadas en una charla imperdible.

En clima de humor, emoción y buena onda, las invitadas no solo cantaron juntas, además se sometieron a las famosas preguntas del conductor y relataron cómo está hoy el presente laboral que las tiene trabajando juntas en la remake de Perla negra.

En un momento, Jey le consultó a Andrea sobre cómo es su relación con Ricardo Darín, con quien ha trabajado en la telenovela Estrellita mía. Allí, Andrea sin dudarlo respondió: "Es súper divertido, un tipazo. No somos amigos de vernos por la pandemia pero muy buena onda", comenzó diciendo la actriz y continuó: "A veces era un arma de doble filo porque yo me tiento muy fácil y rápido. Hubo escenas que eran realmente una tontería y las hicimos 28 veces, era muy divertido. Él venía y se hacía el que me daba besos pero en realidad venía para reírse y me mandaba al frente a mí", cerró.

Además hubo un momento en la entrevista que fue muy emotivo cuando le realizaron un homenaje a Nicolás del Boca, padre de Andrea y abuelo de Chiara. Allí madre e hija se conmovieron hasta las lágrimas.

Con respecto a la ficción que las tendrá juntas frente a la pantalla, la actriz reveló cómo se siente en su rol de directora. "Es mi primera vez detrás de cámara. Mi hermana Annabella y Enrique Torres, en plena pandemia, decidieron empezar un canal en YouTube y le ofrecieron a Anna hacer esta remake. Pero cuando le ofrecieron a Anna ser Perla, les dije que me gustaría ser parte del proyecto y dirigirlo", relató.