La ola de memes que dejó la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La segunda temporada de MasterChef Celebrity va llegando a su fin y son pocos los que quedan en carrera. Anoche, en una nueva gala de eliminación, quien debió abandonar las hornallas más famosas fue María O'Donnell. La periodista no logró conquistar al exigente jurado con su preparación y tuvo que colgar su delantal.

Durante la emisión, la primera consigna de la noche fue preparar en 10 minutos la mejor palta rellena. Quien ganó el desafío fue Gastón Dalmau y de esa manera se convirtió en el primer finalista de esta segunda entrega del reality culinario más visto de la pantalla chica.

Posteriormente, el participante que lograra hacer la torre más alta de ollas y sartenes en tan sólo un minuto, tendría un beneficio para el próximo desafío. Candela Vetrano fue la ganadora y tuvo la posibilidad de elegir cuál sería la preparación que debían elaborar los cocineros para continuar en carrera. Decidió que fuera una chernia fileteada, puré de espinaca, pil pil y nabo confitado.

Quienes obtuvieron el peor desempeño de la velada fueron Claudia Fontán y María O'Donnell. Finalmente, el jurado decidió que la periodista abandonara su lugar. "Estoy súper agradecida, me da pena porque es una etapa que termina, pero me voy feliz por haberme animado, agradecida porque me convocaron. A los tres los he visto sentirse orgullosos cuando un plato de alguno de nosotros les gusta o los sorprende", señaló emocionada antes de partir.

En Twitter, como es costumbre, los fieles seguidores de la competencia se hicieron escuchar con divertidos memes relacionados a lo que iba sucediendo en la pantalla de Telefe. Aquí te compartimos algunos de los que están circulando en la red social del pajarito.