Nazarena Vélez reveló el particular motivo que derivó en su drástico cambio de look

Nazarena Vélez mostró en sus redes sociales su rotundo cambio de look, tras haberse sacado las extensiones para lucir su cabello más corto. Sin embargo, su llamativo cambio de look fue motivado por una causa que hasta ahora desconocíamos.

"Me hice ayer el nuevo look. En realidad, lo que más hice fue sacarme las extensiones. Debido a que tome muchos años ansiolíticos, antidepresivos y todo eso me había quedado pelada prácticamente", explicó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En ese punto, remarcó que sintió que comenzar a lucir su cabello al natural era dar un paso más en el camino hacia la autoaceptación que inició desde hace tiempo.

"Y ayer dije 'ya está', tengo el pelo que tengo. Estoy en un momento de aceptación de mi cuerpo y de todo lo que me pasa alrededor. Y de empezar a querer pasarla bien. Esto un poco me molestaba, entonces dije 'me saco todo a la mierda'", cerró.

Recordemos que la ex vedette de 46 años se encuentra transitando un proceso de aceptarse tal cual es. Ya no quiere seguir los estándares de belleza impuestos por la sociedad. "Yo siempre fui muy enroscada mentalmente con respecto a mi cuerpo, pero demasiado al nivel de intoxicarme. No me maté de casualidad, porque Dios no quiso", aseguró la actriz en una entrevista a Teleshow al recordar la época en la que tomaba anfetaminas para bajar de peso.

"Tuve muchos rollos mentales, estaba enferma psicológicamente...", señaló Nazarena y reconoció que durante años luchó por ser flaca. Igualmente admite que todavía sigue luchando para quererse tal cual es: "Soy bastante acomplejada, pienso diez veces antes de subir una foto, no es que te ande mostrando la celulitis por la vida súper contenta. Estoy aprendiendo, en el camino de aceptar mi cuerpo. Yo todavía no me acepto del todo. Este es el comienzo de empezar a aceptarse".