Gustavo Garzón enfrentó a Viviana Canosa al aire: "Agredís, basureás y descalificás"

Un momento de mucha tensión e incomodidad se vivió anoche en la pantalla de América TV cuando Gustavo Garzón y Viviana Canosa discutieron al aire. Fue cuando pasaron un compilado con las frases más polémicas que la conductora dijo en los últimos años. "En este medio hay muchas personas que no resisten sus propios archivos. A mi nunca me van a ver diciendo algo que no pienso... ese tape soy yo. Lo veo y me veo a mi... no soy perfecta pero soy yo", señaló Canosa.

Y agregó: "Estoy en esta vida para decir lo que siento. Tuve grandes pérdidas, me fui a sacar un tumor maligno con mi hija de 3 o 4 años... atravesé una gran depresión... insisto: estoy para decir lo que pienso".

Por su parte, Garzón expresó: "Yo peco de honestidad brutal. No tengo filtro pero aprendí a medirme porque los medios de comunicación son una herramienta muy importante y no se puede andar diciendo cualquier cosa.... yo soy de decir todo, no sé si todos me quieren pero sí me respetan porque soy muy sincero en mis opiniones".

Y continuó: "En el mundo que me rodea nadie dice lo que no siente ni piensa. Lo que dice Viviana lo dice porque lo siente. Obviamente yo no estoy de acuerdo en el 99% de las cosas que dice, pero sé que lo dice de verdad".

"Hay gente que dice cosas que no las piensa", salió al cruce ella mientras él aseguraba no conocer a aquellos a quienes ella se refería. "En pandemia aprendí a no quedar bien con la gente que no me cae. Yo creo que lo que no sabemos en la Argentina es dialogar. En mi programa, llevo al oficialismo, capaz que menos porque tienen prejuicios", sumó Canosa.

"Tenés una manera muy agresiva, tenés que ser más medida. Es difícil que una persona vaya a la casa de quien te está agrediendo, tu manera de hablar no es respetuosa. Agredís, basureás y descalificás al opositor", le remarcó él.

"Es mi manera de ser, no quiero quedar bien con Gustavo Garzón ni con nadie. Capaz te gusten las formas de otro canal de noticias", remató ella.