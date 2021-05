Jujuy Jiménez arrinconó a Soledad Fandiño con una pregunta sobre Juan Martín del Potro

Sofía "Jujuy" Jiménez estuvo como invitada en el programa Es por ahí (América), el magazine de la mañana que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Allí se vivió un picante momento cuando la modelo le hizo una filosa consulta a la conductora. Todo sucedió cuando Guido Zaffora les preguntó: “¿Compartieron algún novio?”. A lo que Fandiño respondió: “Yo creo que no. Lo hubiéramos hablado”, aclarando que durante un tiempo fueron vecinas. “Vivimos en el mismo edificio, pero ella venía de visita nada más”, agregó filosa.

“Es verdad, yo no vivía ahí oficialmente. Era el departamento de un exnovio mío”, se sinceró Jujuy en referencia al tenista Juan Martín del Potro. Llamativamente, Fandiño agregó que varias revistas quisieron vincularla sentimentalmente con el ex de su colega. “Sí, que alguna vez quisieron ponérmelo a mí”, lanzó picante.

Ese momento se transformó en el pie justo para que Jujuy preguntara sin rodeos: “Ahí quería llegar. ¿Es verdad que estuviste con mi ex, Juan Martín Del Potro?”.

“No, no, de ninguna manera, nada que ver. Juan Martín nunca intentó nada, es un caballero. Yo tengo mil rumores instaladísimos. Juro que no, aparte sería horrible estar blanqueando de una acá”, contestó Fandiño.