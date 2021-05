Masterchef Celebrity: el jurado se cansó de Juanse y lo dejó a un paso de la eliminación

Las semifinales de Masterchef Celebrity están a la vuelta de la esquina, pero antes había que superar la noche de última chance. Los cinco peores cocineros de la semana se enfrentaban por un lugar. Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Carmen Barbieri, Cande Vetrano y Juanse recibieron una canasta de precios cuidados para preparar una comida familiar de cuatro porciones.

La mayoría optó por preparar alguna variante del guiso, entre los que se encontró Juanse, pero fue su propia versión. Este fue el motivo de un nuevo desencuentro entre el músico y el jurado.

Todo comenzó durante la recorrida por las estaciones. Martitegui se acercó a la mesada del músico para interiorizarse por su plato. "Voy a hacer cuatro bifes rodeados por un guiso acompañado por un puré", planteó el músico, ante la extrañeza del jurado. "¿Unos bifes o unos guisos?", preguntó el dueño de Tegui. "Unos bifes con un guiso", insistió Juanse. "Un bife no es un guiso, son unos bifes con vegetales al costado", sentenció el jurado.

Martitegui propuso rehogar el roast beef en cubos, cocinar los vegetales en un caldo, ligarlo con tres huevos y condimentarlo con hierbas para concretar una salsa cremosa. No percibió mucha atención del músico y se retiró de mala gana. "Por un tiempo no voy a ir más a lo de Juanse porque no nos entendemos", confesó.

A la hora de la devolución, su preparación tuvo fallo dividido. Donato lo aprobó al punto de chuparse los dedos. Sus verdaderos problemas comenzaron cuando llegó el turno de Betular. "Con tus anteojos ves cosas que el resto no vemos. ¿Por qué no le pusiste el caldo?"; preguntó el jurado, lo que provocó el primer enojo del participante.

"Yo no sé que hacer para que vean las cosas. Está abajo", señaló el músico con fastidio. "Por más que tenga caldo abajo, esa carne no se ve brillosa, no se ve jugosa"; concedió Damián, y la cosa ya entró en un modo de pelea de chicos: "¡Tengo que comprar una lata de barniz para que siga brillando!", se quejó el músico. "¡Sí, comprala!", retrucó el chef. "¿Vos notás que está seca la carne? Está espectacular", insistió el músico sin lograr convencer al jurado. "Para mí le falta el jugo de la carne. El caldo está disociado, pero no nos vamos a entender. No importa", abandonó el pastelero.

A Juanse no le iba a ir mejor justamente con Martitegui, que recordó el consejo que le había dado durante su paso por la estación: "Lo que hiciste acá es un guiso todo roto, que no es un guiso porque no tiene el caldo". Otra vez, Juanse no estuvo de acuerdo: "Está todo cortado en orden, simétricamente. Pero tenés razón, entendí. No logré envolver el roast beef con la salsa que preparé", admitió. "Ponele", concedió el exigente jurado con ironía.

Finalmente, el delantal negro fue para él y tendrá que mejorar el domingo si quiere conservar su lugar en reality culinario de Telefe.