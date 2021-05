Polémica versión sobre el casamiento fallido entre Zaira Nara y Diego Forlán

A diez años de la boda que no fue entre Zaira Nara y Diego Forlán, la historia del romance trunco volvió a cobrar relevancia cuando la modelo hizo referencia a la situación en su paso como invitada en Los Mammones (América).

Recordemos que en su momento, la conductora había enfatizado: "Menos mal que no me casé". Zaira ya tenía el vestido y los detalles de la boda estaban absolutamente listos. Nara también había señalado que vio un "mensaje de una fiestita de despedida de soltero" que no le gustó nada y decidió dar marcha atrás.

Este jueves en Intrusos (América), Evelyn Von Brocke dio su polémica versión de este relato de deslilusión. “En esto la corro a Zaira y lo corro a Forlán y la pongo a la familia en el tapete. Hubo una puja y una pelea entre las dos familias por ese casamiento. Los Forlán consideraban que Don Nara era impresentable. Pero no solo eso, por otro lado, sabían que Wanda gastaba mucho y tenían miedo de que Zaira sea igual y gastara un montón”, comentó la periodista.

Luego, Paula Varela sumó otro argumento. "En Uruguay dicen que la posta de la separación es que a Zaira le molestaron las capitulaciones matrimoniales, allá lo llaman sí. Eso habría traído rispideces", aseguró la panelista sobre el contrato prenupcial que le habría pedido firmar Forlán.

Luego, Paula Varela puso en escena a Andrés Nara, como otro potencial foco de conflicto en la relación entre la modelo y el deportista. "También estaban los pedidos de su padre, Nara, a Forlán, de que le traiga cosas para barcos".

Un momento de particular tensión se vivió además este jueves cuando en el programa de chimentos pusieron una encuesta en pantalla, consultando al público si le creían o no a la modelo. Al ver que eso estaba sucediendo, la propia Zaira manifestó su descontento a través de un categórica reacción en Twitter: "Esto que están haciendo ya es una falta de respeto", enfatizó la hermana de Wanda Nara. Acto seguido, desde la cuenta de Intrusos comunicaron: "Hola @zairanara, bajamos la encuesta, beso grande".

Esto que están haciendo ya es una falta de respeto. — Zaira (@zairana) May 13, 2021