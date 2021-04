Fuerte respuesta de Débora Plager a quienes la critican por sumarse al nuevo programa de Marcelo Tinelli

En la última semana de abril, Marcelo Tinelli vuelve a la televisión con ShowMatch y un nuevo formato llamado La Academia, donde famosos deberán cantar, bailar y hacer acrobacias. Dentro del variado seleccionado de figuras que participarán en el certamen está la periodista Débora Plager. La panelista de Intratables recibió fuertes críticas por su incorporación a esta propuesta y decidió hacer un fuerte descargo.

"Me han preguntado si yo tengo miedo de perder mi credibilidad, pero mi credibilidad la pongo en juego cuando doy información, en mi trabajo como periodista, si entrevisto a alguien y no le hago una pregunta. Ahí pongo en juego mi credibilidad, no por hacer una pirueta en televisión. Quiero ir contra el prejuicio de las mujeres profesionales, que es como si no pudiéramos mostrar el cuerpo o participar en cosas más descontracturadas”, enfatizó Plager en diálogo con el programa Agarrate Catalina (La Once Diez).

Además, la periodista expresó que entiende que las críticas sean parte de las reglas del juego, así como también el asombro de mucha gente frente a algunas fotos en bikini que ha compartido en las redes sociales. “Hace como siete años vienen hablando de eso; a mi marido le encanta sacar fotos y él es el que más me alienta para que no deje de lado mi parte personal con mi parte de periodista política”, remarcó Débora.

Sobre el nuevo desafío laboral que tendrá en El Trce, la periodista afirmó: “Yo voy a hacerlo con absoluta convicción así que ya estamos ensayando con todo el equipo”.

Plager estará bajo la atenta evaluación de un jurado filoso en el que se incluyen figuras como Ángel De Brito, Pampita Jimena Barón y Hernán Piquín.