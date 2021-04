Ángela Torres se sinceró sobre la relación abierta con su novio: "Tengo deseos que..."

Ángela Torres estuvo este sábado como invitada en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe). La cantante y actriz habló allí sobre la relación abierta que tiene con el actor y bailarín Pepo Maurizi.

La confesión de la artista se dio la sección "Punto de encuentro" del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. La protagonista de "Simona" no tuvo problemas en admitir que a pesar de estar de novia, tanto ella como su pareja tienen permitido salir con otras personas.

La cantante lleva seis años en pareja y el conductor quiso saber cómo funciona la dinámica de relación abierta para ellos, sobre todo en el tema de los celos. "No nos contamos nada, preferimos evitar esa información. Yo te amo, te elijo, me encanta compartir con vos pero a la vez tengo deseos que no quiero reprimir y que quiero experimentar, y eso también es el amor para mí”, enfatizó Ángela.

Luego profundizó: "No entiendo por qué si a todos nos pasan cosas con un montón de personas, por qué hay que privarse eso y a eso se lo llama amor. Me lo cuestiono y trato de ponerlo en práctica". También Ángela aseguró que no tiene conflictos con el poliamor mencionó y dijo que no tendría problemas en el que su novio ame a otra persona: "Si podés amar a dos y cuando estás conmigo me das lo que yo necesito, todo bien", concluyó.