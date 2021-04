Silvina Escudero contó por qué se fue de Los Mammones en medio del programa

Un episodio inesperado se vivió el martes en la noche en Los Mammones (América TV). El conductor Jey Mammon estaba cantando con una de las invitadas cuando Silvina Escudero se levantó y se fue del estudio.

Minutos después, cuando Nazarena Vélez ingresó al estudio para una entrevista, preguntó: “¿Está todo bien? Está raro el estudio, un poco tenso”. A lo que Jey explicó: “A Silvi le bajó un poco la presión. Yo estaba con Laura (Esquivel) tocando La bella y la bestia, y a mí lo único que me preocupaba es que estuviera bien”.

Para dar detalles de lo ocurrido, Escudero contó a través de sus stories de Instagram que se siente bien y aclaró: "Solo palabras de agradecimiento a toda la producción, a los directivos, a mis compañeros, colegas, seguidores, amigos y familia. Me siento muy querida y estoy bien de salud. Gracias por la preocupación. Voy a hacer un vivo para contarles un poquito más. Los quiero y los abrazo fuerte. Qué lindo es sentir amor alrededor... Desparramemos cada vez más amor".

Finalmente, la bailarina no tuvo tiempo para hacer el vivo que había anunciado a través de Instagram, por lo que sumó algunos detalles sobre su salud a través de otros posteos. "Les dije que iba a hacer un vivo, pero si lo hago no llego donde tengo que ir que tengo los masajes, justamente por el tema de mis cervicales, pero en realidad quiero agradecer todos los mensajes, es impresionante la cantidad de mensajes que recibí y lo bien que me hicieron sentir. Yo estoy muy bien de salud. Los que me conocen saben que yo tengo un tema de cervicalgia. Tengo plinzadas algunas cervicales y cuando estoy muy estresada, en un pico agudo, se me baja la presión y es la primera vez que me pasa en vivo. Necesité irme sino sentí que me iba a caer redonda adelante de la pantalla. Pero estoy bien", explicó la integrante de Los Mammones.