Lali Espósito salió a aclarar sus dichos sobre la Argentina

En el contexto complejo que vivimos a causa de la pandemia por coronavirus, se viralizó en las redes una entrevista que Lali Espósito dio en 2016 con Alejandro Fantino en la que hablaba sobre la importancia de luchar por nuestros sueños y metas, más allá de la frustración.

"Hay mucha frustración, vivimos rodeados de frustración. Hasta en tu casa. Tu viejo que no laburó de lo que quiso, a tu hermano le va mal en el laburo. La vida nos llena de frustraciones porque no todo sale bien y porque es difícil mantener una casa. En un país como el nuestro hay cosas que se hacen muy difíciles. Entonces empezás a perder la ilusión de lograr cosas, te empieza a parecer cada vez más lejano, te empieza a parecer imposible, y no digo que no lo sea porque es difícil lograr objetivos, pero la frustración del otro te hace creer que vos tampoco vas a poder", había declarado la actriz en el ciclo Animales Sueltos.

"Hasta no hace falta que te diga algo para frustrarte, su actitud frustrada te puede frustrar. Vos sos chico y ves que nada funciona y decís: ‘¿qué? ¿Voy a soñar con ser cantante? soy un boludo’. No, no sos un boludo. Es difícil si no tenés las chances, porque hay gente que no tiene ni una posibilidad. Sí, obvio, ¡pero dale! Se puede. Nos hacen creer que algunas cosas son para algunos pocos, y sí, hay cosas que son para unos pocos, pero dejame intentar", exlicó Lali.

Años más tarde, la protagonista de la serie Sky Rojo hizo una reflexión sobre aquellas declaraciones que realizó en el ciclo de América: "Hace varios días que se está haciendo muy viral un fragmento de una entrevista que hice con Ale Fantino hace años. Es muy emocionante ver la cantidad de mensajes que me llegan de colegas, de amigos de la vida y de gente que no conozco, a través de las redes sociales, diciéndome que se sintieron inspirados, que agradecían esas palabras. Sentí la necesidad de decir algo porque los mensajes fueron muy preciosos".

Además, Espósito manifestó: "Uno no tiene idea de por qué dice lo que dice. En el fondo es lo que uno piensa, lo que uno siente, y darte cuenta que eso puede coparle o inspirar a mucha gente es un poco el objetivo de lo que yo hago. Este video no tiene remate, más que agradecerles el amor. En este momento, que estamos pasando, la frustración está a la orden día, heavy, la tristeza, las ondas bajas, la mala onda, y con razón para mucha gente. Así que en este momento que se haya viralizado este video, que tiene varios años, tiene un porqué muy fuerte. Rescatarlo y traerlo al hoy tendrá un sentido".

Por último, Lali volvió a ratificar su postura: "Tenemos la facilidad de olvidar lo logrado, lo que nos salió bien, lo que tenemos, lo que está piola, y nos sumamos a la desazón colectiva que nos rodea y nos entregamos ahí. A mí misma me recuerdan que no tengo que estar en la frustración, que tengo que seguir con mis sueños y con mis cosas. Si les sirve a ustedes también, en este momento tan particular, parar la pelota, hacer una introspección, verse y decir: ‘che, creo que me frustré, esto lo dejé y no estaba convencido de dejarlo’. ‘O este es mi sueño, este es mi deseo’. Nuestra vida es nuestra, de uno, hay que ir para adelante con todo. Intentarlo. No hay un resultado asegurado, nunca. ¡Para adelante, siempre!".