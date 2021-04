Luis Ventura dio detalles del abuso sexual que sufrió a los 6 años

En la última emisión de PH, Podemos hablar, Andy Kusnetzoff recibió a grandes invitados en el piso de Telefe. Uno de ellos fue Luis Ventura quien, a pesar de que no le gusta hablar sobre su vida privada, abrió su corazón en la pantalla chica y relató un duro episodio que vivió cuando tenía tan solo seis años. El periodista contó que sufrió abuso sexual por parte de un cura de su colegio.

"Era un buen maestro pero era un hijo de p***. Yo no lo viví de manera traumática sino como algo desagradable. Iba al colegio Belgrano de Temperley. Me cambio al Sagrado Corazón de Lomas y al cura lo pasan a ese colegio y lo tuve en tercer grado", recordó.

"Generalmente de mi grado era el que recitaba o leía en los actos. Había pasado mi parte, viene este cura y me dice 'Ventura vaya a buscar la pancarta al grado'. Fui siguiendo las indicaciones que me habia dado. Estaba todo el mundo en el acto, se abre la puerta y entra el cura. Me dice 'vení', me sube arriba del escritorio y me empieza a preguntar cosas", comenzó el relato.

"De pronto me baja el pantalón y el calzoncillito. Yo imaginate, una criatura de 6 años frente a esta situación. Me ruboricé, no sabía qué hacer, estaba paralizado. Me empieza a hacer sexo oral. Algo debe haber pasado, yo no me percaté, que enseguida me levantó el pantalón, me arregló y me mandó al acto. Me fui y quedó ahí", continuó.

"Cuando yo cuento esto, me entero que a mi hermano le pasó lo mismo con el hermano de sangre de este cura. Todas las denuncias que yo recibo son de estos curas", agregó.

Ventura decidió contarlo muchos años después y explicó por qué. "Hay veces en la vida que no te das cuenta si algo está mal o bien, pero te hace ruido. Yo nunca lo conté. Hará cinco o seis años que lo dije por primera vez y me animé a contarlo porque mis viejos no vivían. Está bueno porque ahí te das cuenta que aunque para vos no fue tanto, sí fue grave fue para otras personas".