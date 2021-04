Inesperado revés judicial para Vicky Xipolitakis

Esta semana Vicky Xipolitakis recibió una dura noticia. La Justicia rechazó su pedido de llevar a su ex marido, Javier Naselli, a juicio acusándolo de "amenazas y lesiones". El exmarido de la mediática y padre de su hijo Salvador Uriel solo tendrá que cumplir con una probation, hacer un curso sobre perspectiva de género y pagar 10.000 pesos.

Vivky había pedido que Naselli fuera llevado a juicio "por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género", pero la jueza de la causa decidió no hacer lugar a la petición. El empresario se libera así de cualquier antecedente penal a futuro.

Recordemos que en febrero de este año se había filtrado una carta que la mediática le había enviado a la jueza en la que le relataba todo lo que vivió con su expareja y en la que además presentaba un certificado médico y contaba que debido al estrés que le causó la relación y la separación, sus ovarios habían dejando de funcionar.

"Victoria Xipolitakis, paciente de 35 años con diagnóstico reciente de insuficiencia ovárica primaria... se indica terapia de reemplazo hormonal hasta la edad teórica de menopausia (51) y se deberá evaluar la reserva ovárica para planificar gestaciones futuras. Las situaciones de estrés pueden ser un gatillante de cuadros como el que presenta la paciente", dictaba el certificado.

En la carta, ella explicaba: "Le quiero hablar de persona a persona, porque usted aparte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por adentro sufro y acá están los resultados, pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro".