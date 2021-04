Inesperada confesión de Diego Leuco sobre los mensajes picantes que recibe en la red

Este miércoles, Diego Leuco estuvo como invitado en Lo de Mariana (El Trece), allí el periodista y los restantes comensales hablaron sobre el avance de los contagios de Covid-19, y se dialogó sobre las limitaciones que ha impuesto la pandemia en la vida privada de las personas.

En medio del debate de ese tema, el hijo de Alfredo Leuco comentó que está solo y se lamentó de lo difícil que resulta conocer a alguien en este contexto. Además, deslizó un sincero comentario sobre las apps para buscar citas. “Es realmente imposible conocer a alguien. Se restringe muchísimo. Me encantaría meterme en las apps de pareja, pero no se puede. Te metés y al otro día sos noticia, me daría mucho pudor”, aseguró.

Luego, Leuco se mostró muy conocedor del tema. “Me parece que está buenísima la aplicación. Tengo un amigo que es un especialista en el tema. En una de las más famosas, si vos pagás dos dólares solo te ofrece los que ya te dijeron que sí”, detalló.

Además, el periodista sorprendió a todos con una confesando que recibe varias propuestas a través de la red. “Los hombres son más lanzados en las redes, ves en los mensajes directos y son muy explícitos con lo que harían con vos”, y aclaró que la da miedo salir con alguien que conozca a través de Instagram.

Finalmente, como reflexión sobre el tema relaciones en tiempos de pandemia, Leuco enfatizó: “En este momento hay que tener cuidado, no solo por el Covid. Trato de salir con gente que conozco de otro lugar, que tengo alguna referencia, amigos de amigos, tener cierto conocimiento. Me da vértigo eso de no conocer. Aparte en esta época es muy difícil. Imaginate que estás con alguien una o dos veces y salta un positivo, tenés que blanquear el contacto estrecho; es muy botón”.