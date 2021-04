¡Indignada! Nazarena Vélez puso en su lugar a un seguidor que le hizo un comentario inapropiado

Nazarena Vélez no pudo contener su enojo y puso en su lugar a un seguidor que le hizo un comentario muy mal intencionado sobre su vínculo con el "Chyno" Agostini, su hijo mayor, fruto de su relación pasada con el cantante Daniel Agostini.

Fue durante un vivo de Instagram, cuando le consultó a los usuarios de qué querían hablar. Pero, lo que no esperaba es que alguien le escribiera: "Te hacés la copada y tu hijo grande no te quiere ni ver". Lejos de dejarlo pasar, Nazarena salió a contestarle. "Mirá que tenés que ser un s... para hacer un comentario así. Este tipo de gente, ¿qué piensa cuando hace esto? ¿Se cree graciosa?", cuestionó.

Luego, decidió explicar por qué el adolescente, de 20 años, ya no pasa tanto tiempo a su lado. "No me necesita, no es tan mamero, es independiente. Aplaudo su independencia y respeto sus decisiones. Lo banco”, aclaró Nazarena, y ponderó: “Es un hombre que va a cumplir 21 años".

Finalmente, la la exvedette invitó a la reflexión a sus millones de seguidores al consultarle qué pasaría si ella estuviera viviendo una situación de conflicto, que le generara angustia, y este comentario metería el dedo en la llaga. "¿Pero qué pasaría si estuviera pasando por un mal momento y justo tiene que ver con mi relación con él? ¿No pensás en todo lo malo que podés causar?”, indagó.